Вам необходимо восстановить утраченный зуб? Обращайтесь к нам в «Ортодонт-центр»! Благодаря современным технологиям и новейшим материалам восстановить зуб можно без препарирования соседних зубов, сохраняя их естественную красоту.
Протезирование зубов – популярная услуга, прибегать к которой можно в случае частичного или полного разрушения зуба. Зубным протезированием у нас занимаются высококвалифицированные специалисты с солидным опытом работы. Также отметим, что в нашей клинике в Омске лечение и протезирование зубов совершается с помощью передовых технологий.
Ставить зубной протез нужно не только для эстетики, но и для восстановления всех функций зубного ряда. Кроме того, его восстановление послужит профилактикой разрушению. Мы занимаемся как протезированием зубов на имплантах, так и установкой обычных протезов. Все зависит от рекомендаций врача. В любом случае после лечения у нас вы получите отличный результат.
Лечение и протезирование зубов в нашей клинике в Омске поможет вам быстро и недорого восстановить ваш зубной ряд, огромным преимуществом является то, что у нас вы можете лечить зубы в рассрочку!
Делая зубные протезы в клинике «Ортодонт-центр», вы получаете не только качественное обслуживание, но и годовую гарантию на услугу. Обратите внимание, что следует внимательно соблюдать все советы своего стоматолога, тогда коронка прослужит вам как можно дольше. Обратившись к нам и сделав зубное протезирование, вы можете вернуть свою неотразимую улыбку!
В стоматологии «Ортодонт-центр» в Омске вы можете дешево купить и поставить зубной протез как на нижнюю, так и на верхнюю челюсть.
Довольно часто утрата премоляра или моляра никак не мешает пациенту, из-за этого он и не хочет восстанавливать разрушенный зуб, тем не менее стоматологические зубные протезы нужно ставить обязательно. В ином случае может деформироваться зубной ряд, нарушается прикус и распределение жевательной нагрузки, из-за чего зубы, на которые приходится больше всего этой самой нагрузки, начинают расшатываться и разрушаться.
Изготовление зубных протезов не занимает много времени:
- Сначала делается слепок зубов;
- Далее определяется местоположение центральной окклюзии;
- Изготавливается рабочая модель;
- Из воска моделируется базис протеза, затем он отливается из металла;
- Протез примеряется в ротовой полости пациента;
- Заново определяется центральная окклюзия;
- Изготавливается цветовая облицовка;
- Протез устанавливается.
Изготовление и установка современных зубных протезов в нашей стоматологической клинике в Омске занимает совсем немного времени. Сделайте ее вовремя, не запускайте проблему, ведь протез очень важен для вашего здоровья, так как при утрате зубов у человека нарушается жевательная функция. Из-за этого пища попадает в желудок неподготовленной, что вскоре приводит к таким заболеваниям, как гастрит, колит, нарушение обмена веществ.
Ортопедическая стоматология: протезирование
Ортопедическая стоматология изучает диагностику и лечение различных нарушений функций зубочелюстной системы. В нашей клинике мы предлагаем вам стоматологическое протезирование зубов. Данная процедура выполняется с помощью современных материалов и высококачественного оборудования. Наши врачи используют самые новые методики, позволяющие добиться наилучшего результата.
Протезирование должно обязательно проводиться и при частичном, и при полном отсутствии зубов. Протезирование зубов в ортопедической стоматологии в Омске представляет собой безболезненную процедуру, благодаря которой вы вновь обретете свою непревзойденную улыбку. Тут вас ждут опытные врачи, внимательный персонал, современное оборудование и материалы.
Протезирование при отсутствии большого количества зубов может быть выполнено двумя способами:
- с помощью использования съемных протезов;
- с использованием несъемных протезов для зубов.
Для установки зубных протезов при частичном и при полном отсутствии зубов мы используем такие материалы, как керамика, металлокерамика, цирконий, металл. Кроме того, мы занимаемся установкой нейлоновых, бюгельных и акриловых протезов. В нашей стоматологической клинике протезированием занимаются высококвалифицированные специалисты, готовые помочь вам в любом, даже самом сложном случае.
Ждем вас!