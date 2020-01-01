Вам необходимо восстановить утраченный зуб? Обращайтесь к нам в «Ортодонт-центр»! Благодаря современным технологиям и новейшим материалам восстановить зуб можно без препарирования соседних зубов, сохраняя их естественную красоту.

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Временное протезирование
Полное протезирование
Протезирование без обточки
Протезирование верхних зубов
Протезирование жевательных зубов
Протезирование задних зубов
Протезирование без имплантов
Протезирование после удаления
Протезирование нижних зубов
Частичное протезирование
Протезирование передних зубов
Протезирование all-on-6
Протезирование all-on-4
Протезирование при отсутствии зубов
Несъемное протезирование
Микропротезирование
Протезирование на имплантах в Омске
Коронки
Съемные протезы