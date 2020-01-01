Протезирование зубов – популярная услуга, прибегать к которой можно в случае частичного или полного разрушения зуба. Зубным протезированием у нас занимаются высококвалифицированные специалисты с солидным опытом работы. Также отметим, что в нашей клинике в Омске лечение и протезирование зубов совершается с помощью передовых технологий.

Ставить зубной протез нужно не только для эстетики, но и для восстановления всех функций зубного ряда. Кроме того, его восстановление послужит профилактикой разрушению. Мы занимаемся как протезированием зубов на имплантах, так и установкой обычных протезов. Все зависит от рекомендаций врача. В любом случае после лечения у нас вы получите отличный результат.

Лечение и протезирование зубов в нашей клинике в Омске поможет вам быстро и недорого восстановить ваш зубной ряд, огромным преимуществом является то, что у нас вы можете лечить зубы в рассрочку!

Делая зубные протезы в клинике «Ортодонт-центр», вы получаете не только качественное обслуживание, но и годовую гарантию на услугу. Обратите внимание, что следует внимательно соблюдать все советы своего стоматолога, тогда коронка прослужит вам как можно дольше. Обратившись к нам и сделав зубное протезирование, вы можете вернуть свою неотразимую улыбку!

В стоматологии «Ортодонт-центр» в Омске вы можете дешево купить и поставить зубной протез как на нижнюю, так и на верхнюю челюсть.