Брекеты – это больно, непомерно дорого и мешает личной жизни. Это те мифы, с которыми регулярно сталкиваются врачи – ортодонты. На самом деле это проверенный надежный способ исправить строение зубного ряда у взрослых и детей. Первое время после фиксации (3-7 дней) вы будете чувствовать дискомфорт, затем привыкните.

Цены на брекеты являются довольно привлекательными. Мы работаем с пациентами любого возраста. Опытные врачи досконально знают особенности различных корректирующих брекет-систем и порекомендуют вам установить брекеты именно той разновидности, которая будет оптимальным вариантом, с учетом особенностей вашего зубного ряда, а также финансовых предпочтений.

В клинике «Ортодонт-центр» прием ведут опытные ортодонты, многие имеют степень кандидата медицинских наук, солидный стаж работы в области ортодонтической стоматологии, являются членами международных организаций и постоянно перенимают прогрессивный опыт работы с брекетами у западных коллег.

Поставить брекеты рекомендуют тем, кто хочет исправить скученность зубов, неправильный прикус, выпирающую, западающую челюсть и тд. Эти особенности могут вызывать эстетический дискомфорт, нарушать пищеварение из-за неправильного пережевывания пищи, вызывать головные боли, кариес, ухудшение дикции. «Ортодонт-центр» предлагает установку брекетов в Омске. Мы работаем с бюджетными и премиальными системами для выравнивания прикуса. Лечение поможет вам избавиться от особенностей, которые портят качество вашей жизни.