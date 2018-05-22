Установка брекетов показана при необходимости коррекции прикуса, т.е. при искривлении зубов, что может иметь врожденный или приобретенный характер. Лечение с использованием таких конструкций может проводиться в любом возрасте. Использование брекетов будет показано в следующих случаях:
- наличие перекрестного прикуса;
- исправление положения отдельных зубов;
- большая межзубная щель;
- асимметричность лица;
- исправление неправильного положения челюстей;
- неэстетичность улыбки;
- глубокий прикус;
- открытый прикус
- Смещение центра зубного ряда.
- Дефекты положения хотя бы 1 зуба в ряду.
Решение об установке брекет-систем принимает врач вместе с пациентом, предварительно обговорив все особенности процедуры и подобрав нужную конструкцию. Установка и снятие брекетов осуществляется индивидуально, ориентируясь на эффект лечения.
Какие виды брекетов применяют для исправления прикуса
Брекеты – это ортодонтический аппарат, который с помощью механического давления выравнивает зубной ряду взрослых или детей. Он состоит из множества небольших пластин – брекетов, которые приклеиваются к зубу, ортодонтической дуги с памятью формы, лигатур-фиксаторов на брекетах. Скобы крепят снаружи или изнутри. То, из чего сделана ортодонтическая система, а также способ крепления значительно влияют на то, сколько стоит поставить брекеты.
Ортодонтические аппараты бывают:
- металлическими – универсальный вариант, сделаны из медицинской стали, подходят для разных случаев, обладают высокой прочностью и надежностью. Металлические брекеты позволяют достигать результата даже в самых сложных случаях. Однако, такие конструкции заметны на зубах;
- керамическими – сделаны из высокотехнологичного стекла, почти незаметны, не окрашиваются. Эти системы отличаются незметностью, высокой степенью эстетики и красотой, а также высокими прочностными характеристиками.Цены на керамические брекеты дороже, чем на металлические.
- сапфировыми – сделаны из искусственных медицинских сапфиров, малозаметны, не окрашиваются. Цены на сапфировые брекеты являются достаточно высокими, но цена оправдывает их высокие эстетические качества и функциональные свойства.
Брекеты – это больно, непомерно дорого и мешает личной жизни. Это те мифы, с которыми регулярно сталкиваются врачи – ортодонты. На самом деле это проверенный надежный способ исправить строение зубного ряда у взрослых и детей. Первое время после фиксации (3-7 дней) вы будете чувствовать дискомфорт, затем привыкните.
Цены на брекеты являются довольно привлекательными. Мы работаем с пациентами любого возраста. Опытные врачи досконально знают особенности различных корректирующих брекет-систем и порекомендуют вам установить брекеты именно той разновидности, которая будет оптимальным вариантом, с учетом особенностей вашего зубного ряда, а также финансовых предпочтений.
В клинике «Ортодонт-центр» прием ведут опытные ортодонты, многие имеют степень кандидата медицинских наук, солидный стаж работы в области ортодонтической стоматологии, являются членами международных организаций и постоянно перенимают прогрессивный опыт работы с брекетами у западных коллег.
Поставить брекеты рекомендуют тем, кто хочет исправить скученность зубов, неправильный прикус, выпирающую, западающую челюсть и тд. Эти особенности могут вызывать эстетический дискомфорт, нарушать пищеварение из-за неправильного пережевывания пищи, вызывать головные боли, кариес, ухудшение дикции. «Ортодонт-центр» предлагает установку брекетов в Омске. Мы работаем с бюджетными и премиальными системами для выравнивания прикуса. Лечение поможет вам избавиться от особенностей, которые портят качество вашей жизни.
По типу фиксации есть лингвальные (устанавливаются с внутренней стороны) и вестибулярные. Вестибулярные – классическая конструкция, которая фиксируется с внешней стороны. Их выбирают, если не нужно скрывать лечение или нет возможности поставить лингвальную систему.
По типу конструкции есть лигатурные, а также самолигирующие конструкции. Лигатурная означает, что металлическая дуга, которая выравнивает зубной ряд, удерживается в пазах брекета дополнительными элементами – лигатурами. В самолигирующих есть другой элемент для фиксации дуги. Дуга свободно двигается внутри паза.
Безлигатурные брекеты считаются более современными системами, однако конструкции с лигатурами могут быть более эффективны, поскольку лечащий врач имеет возможность изменить тип лигирования. Различают пассивный и активный виды фиксации дуги в пазах пластинок. В зависимости от сложности случая, на каждом этапе лечения врач по показаниям подтягивает или ослабляет лигатуры, меняя тип крепления. При использовании самолигирующих изделий такой возможности нет, в их конструкции предусмотрен единственный способ фиксации дуги. Поэтому в отдельных случаях бывает целесообразнее установить проверенную десятилетиями лигатурную брекет-систему.
Видео: Лечение брекетами
Показания к установке брекетов
- скученность
Зубы очень плотно расположены по отношению друг к другу, распределены неровно. В результате сложно хорошо чистить зубы, на зубной ряд оказывается разная нагрузка. Это вызывает кариес, разрушение эмали, повреждение корней.
- неправильный прикус
Понять, что прикус неправильный, можно по сильному выпячиванию нижней или верхней челюсти, появлению обильного зубного налета в одной зоне, межзубным щелям, нарушению дикции. Определить неправильный прикус может только врач-ортодонт на консультации.
- отсутствие 1 или нескольких зубов
Такой дефект может привести к наклону всего ряда. Брекеты помогут восстановить правильное расположение зубов.
- подготовка к протезированию, имплантации
Исправление зубного ряда помогает освободить место под имплант.
Что влияет на стоимость установки брекетов
Характеристики используемых ортодонтических систем – материал, вид крепления, производитель и другие особенности брекет-систем влияют на их стоимость. Большая часть суммы – это стоимость самой ортодонтической системы, а также ее фиксация. В ходе ношения брекет-систем необходимо регулярно (примерно 1 раз в месяц) проводить их активацию. В процессе давления зубы смещаются, поэтому необходимо проводить корректировку брекетов в целях поддержания правильного уровня давления и направления тяги в процессе всего лечения. Без контроля ортодонта невозможно получить хороший результат.
Цена на установку брекетов указана на сайте. Посетив ортодонта в нашей омской клинике, вы сможете точно определить стоимость всего курса лечения по исправлению прикуса .
Сколько носить скобы?
Срок ношения брекет-систем зависит от сложности изначальной клинической ситуации, цели исправления, а также выбранной ортодонтической конструкции. У взрослых выравнивание занимает около 1,5-2 лет. После снятия системы нужно пройти ретенционный этап, чтобы закрепить результат, не позволив зубам вернуться к исходному положению.
Ретейнеры – это пластиковые или металлические приспособления, которые приклеиваются к внутренней стороне зубного ряда. Они бывают съемными или несъемными. Без них зубной ряд может вернуться к исходному положению.
Как ухаживать за брекетами?
- регулярно чистить, т.к. вокруг системы образуется зубной налет, может возникнуть воспаление десен. Желательно использовать зубную щетку, флосс для скоб, щетку со специальными ершиками.
- желательно отказаться от ирисок, жевательной резинки, твердых продуктов (орехи, целые яблоки, груши), т.к. могут отклеиться элементы.
- используйте ирригатор (прибор, который под давлением очищает межзубные промежутки водной струей).
Чтобы установить брекеты в нашей клинике в Омске, записаться на консультацию, ортодонта, позвоните нам или оставьте заявку через сайт.